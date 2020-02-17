Клинсманн хотел пригласить в «Герту» Езила, Подольски и Джана

Немецкое издание Kicker рассказало о планах бывшего главного тренера «Герты» Юргена Клинсманна.

Сообщается, что 55-летний специалист хотел пригласить в команду полузащитника «Арсенала» Месута Езила, форварда Лукаса Подольски, который сейчас выступает за «Антальяспор», а также полузащитника Эмре Джана, который ранее перешел из «Ювентуса» в дортмундскую «Боруссию».

Клинсманн покинул клуб после 2,5 месяца после своего назначения. При нем у берлинской команды было три победы, три ничьи и три поражения в чемпионате Германии.