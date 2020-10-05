Полузащитник «Вердера» Дави Классен вернулся в «Аякс», сообщает официальный сайт голландского клуба.

30-летний голландец подписал контракт с амстердамцами на четыре года. Сумма компенсации составила 12 миллионов евро, еще три миллиона бременцы могут получить в качестве бонусов.

За «Аякс» Классен провел шесть сезонов (с 2011-го по 2017 год).

В нынешнем сезоне бундеслиги Классен провел три матча.