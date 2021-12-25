Кинтеро вернется в «Ривер Плейт»
Полузащитник Хуан Кинтеро перейдет в «Ривер Плейт», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
Done Deal and confirmed! Juan Fernando #Quintero returns to #RiverPlate from #Shenzhen on loan. #transfers https://t.co/Ey6bZlYB4A— Nicol? Schira (@NicoSchira) December 24, 2021
По данным источника, китайский «Шэньчжень» отправит игрока в аренду. Стороны уже договорились о сделке. 28-летний колумбиец провел 18 матчей в чемпионате Китая и забил один мяч при шести голевых передачах.
Кинтеро ранее уже выступал за «Ривер Плейт». С ним он выиграл Кубок Либертадорес и Суперкубок Аргентины.
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