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Сегодня, 15:15

Кински рассказал о реакции отца на переход в «Тоттенхэм»

Сергей Ярошенко
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Вратарь Антонин Кински рассказал, что отец поддержал его решение о переходе в «Тоттенхэм».

«Мой отец тоже бывший вратарь. Он играл за сборную Чехии, в чешской первой лиге, а также за рубежом. Он был для меня примером для подражания с самого начала, поэтому при принятии каждого решения я обговорариваю его с отцом, и он, конечно же, сказал мне, что это важное дело, важное решение и большой шанс. Он сказал мне, чтобы я пошел на это, я очень рад иметь такое положительное мнение от него», — приводит слова Кински-младшего пресс-служба лондонского клуба.

21-летний голкипер является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. В 2024 году Кински-младший дебютировал в чемпионате Чехии в матче со «Словацко» и в Лиге чемпионов в игре против «Юнион Сент-Жиллуаз». В этом сезоне на счету чеха 18 пропущенных голов в 29 матчах за «Славию» во всех турнирах.

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»
Антонин Кински
Антонин Кински-младший
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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