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Сегодня, 12:02

Ким Мин Чжэ прошел основную часть медосмотра перед переходом в «Баварию»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ прошел основную часть медицинского обследования для перехода в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний кореец в ближайшее время подпишет контракт с мюнхенским клубом. Трансфер обойдется в 50 млн евро.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Наполи
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