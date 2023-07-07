Ким Мин Чжэ прошел основную часть медосмотра перед переходом в «Баварию»

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ прошел основную часть медицинского обследования для перехода в «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний кореец в ближайшее время подпишет контракт с мюнхенским клубом. Трансфер обойдется в 50 млн евро.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.