19:04 10 декабря | ФУТБОЛ — Трансферы

Киевское "Динамо" интересуется игроком "Байера"

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Полузащитник "Байера" Владлен Юрченко попал в сферу интересов киевского "Динамо", утверждает Fussball Transfers. Бело-голубые уже отправили официальный запрос в немецкий клуб. Но 22-летний футболист не слишком заинтересован в возвращении на родину, так как хочет развиваться в спортивном плане.

Юрченко является воспитанником "Шахтера". В 2014 году он перешел в "Байер" за сумму около 250 тысяч евро. Но в нынешнем сезоне на счету полузащитника лишь один матч в Лиге чемпионов, в котором он, правда, отметился голом.

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