Кейта Бальде заразился коронавирусом. Выявили это на обследовании перед переходом в «Сампдорию»

Нападающий «Монако» Кейта Бальде сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба клуба, заражение было выявлено во время прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Сампдорию».

«Он не контактировал с основной командой и сейчас находится на домашней изоляции. Таким образом, будут применяться санитарные процедуры согласно медицинскому протоколу», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Бальде провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов.