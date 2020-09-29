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Кейта Бальде заразился коронавирусом. Выявили это на обследовании перед переходом в «Сампдорию»

04:13
Кейта Бальде. Фото Instagram
Кейта Бальде. Фото Instagram
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Нападающий «Монако» Кейта Бальде сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба клуба, заражение было выявлено во время прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Сампдорию».

«Он не контактировал с основной командой и сейчас находится на домашней изоляции. Таким образом, будут применяться санитарные процедуры согласно медицинскому протоколу», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Бальде провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

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