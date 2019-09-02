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Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареола

19:39
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«ПСЖ» объявил о трансфере вратаря «Реала» Кейлора Наваса. 32-летний голкипер сборной Коста-Рики подписал контракт с парижанами до лета 2023 года, сообщает официальный сайт «ПСЖ».

Тем временем, голкипер Альфонс Ареола стал игроком «Реала» на правах аренды. У мадридского клуба нет права выкупа, его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

Навас провел в «Реале» пять сезонов. За это время он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, три Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и четыре чемпионата мира среди клубов.

Ареола — воспитанник «ПСЖ». В Испании он играл за «Вильярреал» на правах аренды.

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