Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареола
19:39
«ПСЖ» объявил о трансфере вратаря «Реала» Кейлора Наваса. 32-летний голкипер сборной Коста-Рики подписал контракт с парижанами до лета 2023 года, сообщает официальный сайт «ПСЖ».
Тем временем, голкипер Альфонс Ареола стал игроком «Реала» на правах аренды. У мадридского клуба нет права выкупа, его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
Навас провел в «Реале» пять сезонов. За это время он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, три Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы и четыре чемпионата мира среди клубов.
Ареола — воспитанник «ПСЖ». В Испании он играл за «Вильярреал» на правах аренды.
??— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019
?? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/f6e1fjTtg9