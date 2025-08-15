Футбол
15 августа, 04:47

Кевин Трапп может перейти в «Пари»

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп может в этом месяце вернуться во Францию, сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Пари», поднявшийся в элиту французского футбола, ведет переговоры по 35-летнему немцу, который ранее играл за другой парижский клуб — «ПСЖ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого голкипера в 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Трапп сыграл в 36 матчах во всех турнирах, пропустил 46 голов и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Кевин Трапп
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Париж
