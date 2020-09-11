Кевин-Принс Боатенг может продолжить карьеру во второй испанской лиге

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг может продолжить карьеру в Испании. По информации Marca, интерес к 33-летнему ганцу проявляет клуб сегунды «Лас-Пальмас».

На данный момент правами на Боатенга владеет «Фиорентина», контракт хавбека истекает летом 2021 года. Вторую половину прошлого сезона он провел на правах аренды в «Бешикташе».

Боатенг уже выступал в «Лас-Пальмасе» в сезоне-2016/17, когда клуб играл в ла лиге 1. В составе клуба с Канар он отметился 10 голами в 28 матчах чемпионата Испании. Также в Испании Боатенг защищал цвета «Барселоны» во второй половине сезона-2018/19, проведя пять игр во всех турнирах.