Кессье заверяет, что не собирается покидать «Милан», но его агент не исключает этого

Полузащитник «Милана» Франк Кессье хотел бы остаться в команде, заявил сам футболист. Ранее появилась информация, что им интересуется «Наполи», который возглавил бывший тренер россонери Дженнаро Гаттузо.

— Я счастлив со Стефано Пиоли, как и с остальными тренерами, которые работали со мной в «Милане» — сказал ивуариец в интервью Sport Mediaset. — У нас было несколько неудач на старте, но мы прибавляем. Думаю, у нас есть шансы пробиться в Лигу чемпионов. Если бы я хотел уйти, я бы уже сделала это. Хочу остаться здесь на долгие годы, так как я с детства болел за россонери. Для меня это мечта — играть за «Милан», и я всегда буду стараться изо всех сил, защищая эти цвета.

Однако агент игрока Джорджа Атангана не исключает возможности перехода в другой клуб.

— Несколько лет назад мы вели переговоры, и Кессье был близок к переходу в «Наполи», но в итоге этого не произошло, — цитирует агента Radio Kiss Kiss. — Я вижу его в «Милане», но не буду ничего исключать. Приближается трансферное окно. Если поступит предложение, мы рассмотрим его.

22-летний полузащитник в текущем сезоне провел 13 матчей за «Милан» и забил один мяч.

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