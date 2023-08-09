Кессье стал одноклубником Мареза и Фирмино по «Аль-Ахли»
Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье стал игроком «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Саудовский клуб объявил о трансфере 26-летнего ивуарийца в соцсетях.
Кессье выступал за «Барселону» с лета прошлого года. Он провел за каталонцев 43 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. До этого полузащитник играл за «Милан», «Аталанту», «Чезену» и ивуарийский «Стелла клаб».
Ранее «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно подписал Роберто Фирмино, Рияда Мареза, Аллана Сен-Максимена и Эдуара Менди.
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