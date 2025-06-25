Футбол
25 июня, 03:31

Кессье может вернуться в Италию

Евгений Козинов
Корреспондент

«Рома» оценивает возможность возвращения полузащитника Франка Кессье в Италию, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

28-летний ивуариец выступает за «Аль-Ахли» с 2023 года. Футболист имеет действующий контракт с клубом из Саудовской Аравии.

В сезоне-2024/25 Кессье сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Ранее ивуарийский хавбек играл в Италии с 2015 до 2022 год. Он выступал за «Аталанту», «Чезену» и «Милан».

  • Adminni

    Кессье даже у арабов слабо играет. После Милана его как будто подменили. Скорее всего про Рому вброс. ЗП он будет просить приличное, нужен ли Роме золотой лавочник? Наверняка агент выдумывает, его уровень сейчас Парма и Дженоа...

    25.06.2025

