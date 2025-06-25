Кессье может вернуться в Италию

«Рома» оценивает возможность возвращения полузащитника Франка Кессье в Италию, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

28-летний ивуариец выступает за «Аль-Ахли» с 2023 года. Футболист имеет действующий контракт с клубом из Саудовской Аравии.

В сезоне-2024/25 Кессье сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Ранее ивуарийский хавбек играл в Италии с 2015 до 2022 год. Он выступал за «Аталанту», «Чезену» и «Милан».