Кепа Аррисабалага высказался о дорогостоящих трансферах «Челси»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага высказался по поводу того, что лондонский клуб оформляет дорогостоящие трансферы.

«Это реальность. Мы до сих пор с Каем (Хавертцем) были двумя самыми дорогими игроками, перешедшими в «Челси», теперь есть Лукаку.

Игроки дорого стоят из-за следствия рынка. Но я к этому нормально отношусь. Я делаю свою работу – старюсь изо всех сил помогать своей команде. Я принимаю то, что стоит за финансовой стороной футбола, у меня нет проблем с этим», – цитирует Кепу Marca.

26-летний испанец перешел в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за 80 миллионов евро. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Нынешняя трансферная стоимость игрока – 13 миллионов евро.

В августе этого года бельгийский футболист Ромелу Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» за 115 миллионов евро.