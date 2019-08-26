Кенеди хочет покинуть «Челси»

Полузащитник Кенеди намерен покинуть «Челси». 23-летнено бразильца не устраивает нынешнее положение в клубе и отношение главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который не видит игрока в составе команды, сообщает The Telegraph.

Контракт Кенеди с «Челси» рассчитан до 2020 года. Воспитанник «Флуминенсе» перешел в лондонский клуб в 2016 году, но больше играл по арендам, выступая за «Уотфорд» и «Ньюкасл». В прошлом сезоне в составе «сорок» он провел 28 матчей и отметился голом и результативной передачей.

Напомним, что в Англии трансферное окно уже закрыто.