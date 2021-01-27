«Кельн» объявил о переходе Майера

«Кельн» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Макса Майера. 25-летний футболист перешел в немецкий клуб на правах свободного агента.

«Добро пожаловать в самый красивый город мира, Макс», — так «Кельн» представил новичка команды в своем аккаунте в твиттере.

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Welcome to the most beautiful city in Germany, Max Meyer! ?? #effzeh pic.twitter.com/dRw5MJyF2h — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) January 27, 2021

16 января Майер расторг контракт с «Кристал Пэлас». Напомним, что с 2013 по 2018 год Макс выступал за «Шальке», откуда и перебрался в Англию.