Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Кельн» объявил о переходе Майера

16:28
Теги:

«Кельн» на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Макса Майера. 25-летний футболист перешел в немецкий клуб на правах свободного агента.

«Добро пожаловать в самый красивый город мира, Макс», — так «Кельн» представил новичка команды в своем аккаунте в твиттере.

16 января Майер расторг контракт с «Кристал Пэлас». Напомним, что с 2013 по 2018 год Макс выступал за «Шальке», откуда и перебрался в Англию.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир