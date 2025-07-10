Кекчу переходит в «Бешикташ» за 30 миллионов. Футболиста предлагали «Спартаку»

Как стало известно «СЭ» от двух источников, не связанных между собой, «Бешикташ» окончательно согласовал трансфер полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчу за 30 миллионов евро.

В ближайшее время футболист подпишет контракт с турецкой командой до 2029 года.

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо заявлял, что «Бенфика» и «Бешикташ» близки к договоренности по переходу футболиста.

7 июля сообщалось, что «Спартак» интересуется полузащитником сборной Турции Кекчю.

Кекчю выступает за «Бенфику» с лета 2023 года. Он провел за лиссабонский клуб 98 матчей, забил 19 голов и сделал 22 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.