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Сегодня, 19:16

Кефрен Тюрам стал игроком «Ювентуса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кефрен Тюрам (справа).
Фото ФК «Ювентус»

«Ювентус» объявил о переходе полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама.

23-летний француз подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Тюрам выступал за «Ниццу» с 2019 года. Он провел за команду 167 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.

Кефрен Тюрам является сыном Лилиана Тюрама, который играл за «Ювентус» с 2001 по 2006 год. Кроме того, его старший брат Маркус с лета прошлого года играет за «Интер».

Футбол
ФК Ницца
ФК Ювентус
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