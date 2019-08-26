Кажется, Неймар снова намекает на возвращение в «Барсу». Лайками

Нападающий «ПСЖ» Неймар вновь намекнул на возвращение в «Барселону». Французский форвард в Instagram поставил лайки под сообщениями игроков каталонцев Антуана Гризманна и Серхи Роберто о победе «Барсы» над «Бетисом» (5:2).

В СМИ регулярно появляется информация о переходе Неймара в «Барсу», из которой он ушел в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

Неймар в этом сезоне еще не выходил на поле в официальных играх «ПСЖ». Сперва причиной его отсутствия называлось восстановление от травмы, а игру с «Тулузой» (4:0) форвард пропустил из-за «неопределенного будущего».