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Сегодня, 10:03

Каземиро в ближайшие дни пройдет медобследование перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» Каземиро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, английский клуб работает над трансфером 30-летнего бразильца. Ожидается, что в ближайшие 48 часов хавбек пройдет медобследование перед переходом в «МЮ».

Также сообщалось, что Каземиро будет получать в «Манчестер Юнайтед» 413 тысяч евро в неделю.

Каземиро провел за «Реал» 336 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с мадридцами полузащитник выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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