Кайю, которым интересовался "Зенит", может перейти в "Реал"?

Представители защитника "Сан-Паулу" Родригу Кайю предложили услуги своего клиента "Реалу", утверждает SoyMadridista. Согласно источнику, мадридцы, учитывая подверженность травмам Рафаэля Варана и Хесуса Вальехо, опасаются начинать сезон, имея лишь четырех центральных защитников в составе.

Отмечается, что бразилец ведет переговоры с несколькими европейскими командами. Ранее сообщалось об интересе к Кайю со стороны "Зенита". Как утверждали СМИ, питерцы были готовы выплатить отступные в размере 18 миллионов евро, однако настаивали на рассрочке.

В 2017 году футболист провел во всех турнирах 29 матчей, забив один гол. Соглашение 23-летнего игрока с бразильским клубом рассчитано до июня 2019 года.