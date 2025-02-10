Футбол
10 февраля 2025, 16:45

Глава «Кайрата»: «Аршавин советовал «Зениту» подписать Сатпаева еще год назад»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» объяснил, почему Дастан Сатпаев, подписавший контракт с «Челси», не перешел в «Зенит».

— Сатпаев здорово проявил себя в турнире в Питере. Неужели «Зенит» не обратил на него внимания?

— Интерес со стороны «Зенита» действительно был, общались. Но до конкретного предложения дело не дошло. Повторюсь, на Дастана многие обратили внимание, но «Челси» оказался расторопнее всех. Кстати, первым, кто из «Зенита» обратил внимание на Дастана и советовал питерскому клубу его приобрести, был Андрей Аршавин.

— Вот как?

— Да. Аршавин сразу «Зениту» сказал: «Надо этого мальчика покупать». Еще год назад.

— А Сатпаев по манере игры не напоминает вам Аршавина?

— Мне тяжело судить. Андрей — выдающийся игрок. Дастану еще предстоит многое доказать. Данные у него есть. Бьет с двух ног, крепкий, подготовленный. Надеюсь, наш воспитанник дорастет до самого высокого уровня. Но пока рано делать смелые прогнозы. Парню 16 лет. Он уже оказался в «Челси». Все должно сложиться.

— А вы не боитесь, что «Челси» — слишком высокая для него планка? Мы же видим, как Абдукодир Хусанов неудачно дебютировал в «Манчестер Сити».

— Это футбол. Ничего страшного. Все бывает. Главное, как ты реагируешь на ошибку. А пример Дастана даст толчок развитию детского футбола в Казахстане. Ребятишки начнут приходить в секции, имея в голове мечту — оказаться в «Челси», «Барселоне», «Сити».

Дастан Сатпаев продолжит карьеру в &laquo;Челси&raquo;.«Аршавин еще год назад сказал «Зениту»: «Этого мальчика надо покупать». Как 16-летний казах Сатпаев попал в «Челси»

ФК Зенит
ФК Кайрат
ФК Челси
Дастан Сатпаев
  • Slim Tallers

    Оказывается,глава Кайрата - это Глава наблюдательного совета. Убогие.

    10.02.2025

