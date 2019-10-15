Кавани проведет переговоры с «Ювентусом»

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может стать игроком «Ювентуса», сообщает Calciomercato.com.

Контракт уругвайца с парижским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Если соглашение не будет продлено, он уйдет на правах свободного агента.

По данным источника, футболист собирается провести переговоры с несколькими клубами. Среди них и «Ювентус», который ранее уже пытался приобрести уругвайца. «ПСЖ» предлагает ему продлить контракт, но сам игрок рассматривает различные варианты перед тем, как принять окончательное решение.

32-летний Эдинсон Кавани в текущем сезоне провел четыре матча за «ПСЖ» и забил два мяча.

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