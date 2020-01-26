Кавани отказался от предложения «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани мог перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Foot Mercato. Уругваец, у которого в конце сезона истечет контракт, ответил отказом. Манкунианцы ищут игрока на замену травмированному Маркусу Рэшфорду.

Сам игрок хотел бы присоединиться к «Атлетико». «Матрасники» должны заплатить 25 миллионов евро, чтобы переход состоялся в текущее трансферное окно. И испанский клуб, и «Манчестер Юнайтед» предлагают 32-летнему уругвайцу заработную плату в 12 миллионов евро в год, также предусмотрен подписной бонус в несколько миллионов.

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 25 миллионов евро.