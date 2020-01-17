Кавани может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Manchester Evening News. По информации СМИ, 32-летний уругваец был предложен «Манчестер Юнайтед» на бесплатной основе.

Контракт Кавани с парижанами истекает 30 июня 2020 года. Форвард не планирует продлевать соглашение с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Атлетико».

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 25 миллионов евро.