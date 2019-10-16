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Кавани может стать игроком «Атлетико» летом следующего года

11:05
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может перейти летом в «Атлетико»?, утверждает Le10Sport. По информации СМИ, 32-летний уругваец сможет начать вести переговоры с мадридцами в январе 2020 года.

Руководство «Атлетико» намерено подписать Кавани летом 2020-го бесплатно. Контракт форварда с «ПСЖ» истекает 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Кавани провел 4 матча за «ПСЖ» и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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