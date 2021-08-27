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Кавани может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за перехода Роналду

19:38
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Возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» может привести к тому, что команду покинет Эдинсон Кавани, сообщает в своем Twitter журналист Marca Крис Уинтерберн.

Источник указывает, что уругваец, вероятно, продолжит карьеру в Южной Америке. Возможный вариант — «Коринтианс», но сделка будет зависеть от того, сможет ли бразильский клуб подписать Виллиана, а также от того, будет ли «МЮ» требовать компенсацию за игрока.

34-летний форвард в прошедшем сезоне провел 39 матчей за «МЮ» и забил 17 мячей при шести голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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