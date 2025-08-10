Катарский «Аль-Ахли» подписал Флапа, которым интересовался «Спартак»

Полузащитник «Твенте» Мишел Флап перешел в катарский «Аль-Ахли», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

9 августа «СЭ» сообщал, что 28-летний нидерландец продолжит карьеру в «Аль-Ахли».

В июле появлялась информация, что «Спартак» предложил за Флапа 3,5 миллиона евро и готов подписать с ним контракт на 3 года.

Флап выступает за «Твенте» с октября 2021 года. В сезоне-2024/25 хавбек забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.