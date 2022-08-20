Касерес продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Защитник сборной Уругвая Мартин Касерес продолжит карьеру в MLS. Как сообщает Decontragolpe.uy, «Лос-Анджелес Гэлакси» подпишет 35-летнего уругвайца.

Касерес с 1 июля является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Леванте».

Ранее Касерес выступал за «Барселону», «Ювентус», «Лацио», «Фиорентину», «Саутгемптон» и другие клубы. На клубном уровне он сыграл 366 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 15 голевых передач.