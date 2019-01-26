Защитник "Лацио" Мартин Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус", сообщает официальный Твиттер клуба. Ранее сообщалось, что он может вернуться в "Юве"

31-летний защитник в текущем сезоне провел восемь матчей за "Лацио". За "Юве" он ранее провел 110 матчей и забил семь мячей при шести голевых передачах.

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