Каряка считает, что Чалов может попасть в европейский топ-клуб из ПАОК

Экс-игрок сборной России Андрей Каряка прокомментировал информацию о переходе нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

Об уходе из клуба Чалов сообщил в своем телеграм-канале.

«Чалов хорошо себя проявил в ЦСКА. Теперь он может попробовать свои силы в Греции. Скорее всего, ПАОК был в нем заинтересован, поэтому он выбрал этот клуб. Станет ли ПАОК трамплином для перехода в европейский топ-клуб? Все зависит от Федора. Думаю, он может это сделать. Будет забивать в каждой игре, тогда по-любому его пригласит топ-клуб», — цитирует Каряку «РБ Спорт».

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.