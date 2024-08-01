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Сегодня, 15:44

Каряка считает, что Чалов может попасть в европейский топ-клуб из ПАОК

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Андрей Каряка прокомментировал информацию о переходе нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

Об уходе из клуба Чалов сообщил в своем телеграм-канале.

«Чалов хорошо себя проявил в ЦСКА. Теперь он может попробовать свои силы в Греции. Скорее всего, ПАОК был в нем заинтересован, поэтому он выбрал этот клуб. Станет ли ПАОК трамплином для перехода в европейский топ-клуб? Все зависит от Федора. Думаю, он может это сделать. Будет забивать в каждой игре, тогда по-любому его пригласит топ-клуб», — цитирует Каряку «РБ Спорт».

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: РБ Спорт
Андрей Каряка
Федор Чалов
ФК ПАОК
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