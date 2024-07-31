Карпукас заявил, что будет следить за Миранчуком в МЛС

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал переход экс-игрока московского клуба Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

«Я желаю Алексею всего самого наилучшего. Раз он выбрал этот путь, значит, он был лучшим из всех возможных. В Италии в те минуты, которые он получал, он был очень даже хорош. Он же не просто так ушел. Наверняка есть факторы, которые перевесили. Может быть, в Италии не было каких-то возможностей, поэтому он выбрал этот путь. Хороший путь. Теперь буду включать МЛС не из-за Месси, а из-за Миранчука», — цитирует Карпукаса Metaratings.ru.

30 июля американский клуб объявил о переходе россиянина, который подписал контракт сроком на 3,5 года с возможностью продления на один сезон. По информации СМИ, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

28-летний Миранчук был игроком «Аталанты» с 2020 по 2024 год. Он провел за итальянский клуб 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач. По итогам сезона-2023/24 полузащитник стал победителем Лиги Европы.