«Карпаты» расторгли контракт с уругвайским хавбеком из-за сломанной им челюсти игроку молодежного состава

Полузащитник Кевин Мендес покинул «Карпаты». Клуб расторг контракт с 23-летним уругвайцем, сообщает официальный сайт зелено-белых.

Клуб расторг трудовое соглашение из-за систематического нарушения игроком контрактных обязательств.

Во-первых, Мендес пропустил несколько тренировок команды без уважительных причин. Во-вторых, за те полгода, что он провел в клубе, полузащитник не изучил основы украинского языка, хотя обязан был это сделать по условиям контракта.

Наконец, Мендес проявил «вопиющее неуважение к партнеру»: на тренировке уругваец грубо нарушил правила на юном воспитаннике «Карпат». Когда молодой человек поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо. В итоге — перелом челюсти в двух местах. Уругваец даже не извинился перед молодым воспитанником клуба.