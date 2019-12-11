Карлос Вела может перейти в «Барселону»

Нападающий ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела может вернуться в Испанию. Как сказал его соотечественник, хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Хонатан дос Сантос, интерес к 30-летнему мексиканцу проявляет «Барселона».

— Да, это правда, у него есть предложение на столе, — цитирует Goal Велу. — У него был невероятный сезон, но интерес «Барсы» — это очень хорошая возможность.

В сезоне-2019 Вела стал лучшим бомбардиром MLS, забив 36 голов в 33 матчах. Ранее он уже играл в ряде испанских клубов с 2006 по 2017 год (с перерывом на полсезона), большую часть карьеры отыграв в «Реал Сосьедад» (с 2011 по 2017 год).