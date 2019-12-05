«Кардифф» подал апелляцию на выплату 6 миллионов за трансфер погибшего Сала

«Кардифф» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о выплате 6 миллионов евро за трансфер Эмилиано Сала, сообщает пресс-служба CAS. 28-летний Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в январе этого года, однако его самолет потерпел крушение по пути из Франции в Англию, и футболист погиб.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро, однако «Кардифф» отказывался платить эти деньги, поскольку на момент гибели Сала еще не стал их игроком. В сентябре ФИФА постановила выплатить «Нанту» 6 миллионов евро.

Слушания по апелляции «Кардиффа» состоятся весной 2020 года. Окончательное решение будет принято не раньше июня 2020 года.