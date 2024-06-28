Карцев может продолжить карьеру в России

«Истанбул Бешакшехир» рассматривает варианты аренды полузащитника Эдена Карцева в аренду в российский клуб, сообщает sport5.co.il.

24-летний израильский футболист имеет действующий контракт до 2027 года, но не хочет выступать за турецкий клуб из-за военных действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

По информации источника, несколько недель назад Карцев получил авиабилет и требование приехать к началу сборов в Турцию. Однако игрок проигнорировал это требование и рассчитывает перейти в клуб из России.

С января Карцев выступал за «Маккаби» из Тель-Авива на правах аренды, но результативными действиями не отметился.