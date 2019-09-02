«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»
19:53
«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января, сообщает официальный сайт команды.
Бегович не принимал участия в матчах стартовавшего чемпионата английской премьер-лиги. В Англии он также выступал за «Челси», «Портсмут», «Стоук Сити». В его активе 61 матч за сборную Боснии.
Xo? g?lmis?n, Asmir Beqovi? ! #Qaraba?FK #transfer #asmirbegovic #asmirboqovi? #newtransfer #welcome #xo?g?lmis?n pic.twitter.com/HsM4e9aNcS— Qaraba? FK (@FKQarabagh) September 2, 2019