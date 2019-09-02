«Карабах» арендовал Беговича у «Борнмута»

«Карабах» арендовал вратаря «Борнмута» и сборной Боснии и Герцеговины Асмира Беговича. 32-летний голкипер будет в составе азербайджанского клуба до января, сообщает официальный сайт команды.

Бегович не принимал участия в матчах стартовавшего чемпионата английской премьер-лиги. В Англии он также выступал за «Челси», «Портсмут», «Стоук Сити». В его активе 61 матч за сборную Боснии.

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