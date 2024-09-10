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Сегодня, 10:27

Капитан сборной Камеруна Абубакар перешел из «Бешикташа» в «Хатайспор»

Руслан Минаев
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«Хатайспор» объявил о переходе форварда «Бешикташа» Венсана Абубакара.

Соглашение с 32-летним камерунцев рассчитано на один год. Нападающий перешел в клуб на правах свободного агента.

Абубакар провел за «Бешикташ» 117 матчей, забил 60 голов и сделал 14 результативных передач. Ранее он выступал в «Порту», «Аль-Насре», «Лорьяне» и «Валансьене». Он является капитаном сборной Камеруна, за которую забил 39 голов в 102 матчах.

Венсан Абубакар
ФК Бешикташ
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