Капитан сборной Камеруна Абубакар перешел из «Бешикташа» в «Хатайспор»

«Хатайспор» объявил о переходе форварда «Бешикташа» Венсана Абубакара.

Соглашение с 32-летним камерунцев рассчитано на один год. Нападающий перешел в клуб на правах свободного агента.

Абубакар провел за «Бешикташ» 117 матчей, забил 60 голов и сделал 14 результативных передач. Ранее он выступал в «Порту», «Аль-Насре», «Лорьяне» и «Валансьене». Он является капитаном сборной Камеруна, за которую забил 39 голов в 102 матчах.