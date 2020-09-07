Капитан команды Миранчука может уехать в Саудовскую Аравию

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, утверждает TMW. В капитане команды из Бергамо заинтересован «Аль-Наср».

Аравийцы предлагают Гомесу двухлетний контракт с годовой зарплатой 7,5 миллиона евро. «Аль-Наср» готов заплатить за 32-летнего аргентинца 15 миллионов евро.

Отмечается, что сам Гомес склонен отклонить предложение с Ближнего Востока ради участия в Лиге чемпионов.

Этим летом состав «Аталанты» пополнил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.