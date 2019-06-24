Капелло считает, что "Ювентус" досрочно выиграет серию А, если купит де Лигта

Бывший главный тренер сборной России, "Реала" и "Милана" Фабио Капелло уверен, что "Ювентус" выиграет джекпот, если подпишет контракт с защитником "Аякса" Маттейсом де Лигтом​, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно, что 19-летний голландец близок к переходу в "Ювентус".

– Е сли "Ювентус" подпишет де Лигта, тогда все кончено. Они снова выиграют чемпионат Италии. Голландец - один из лучших защитников. С ним "Ювентус" выиграет джекпот. "Милан", "Рома" и Лацио" вряд ли смогут соперничать с "бьянконери" за золото в серии А, – приводит слова Капелло Football Italia.

СМИ: де Лигт станет вторым самым высокооплачиваемым игроком в серии А после Роналду