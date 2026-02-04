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Канте подписал контракт с «Фенербахче» до 2028 года

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте, ставший свободным агентом после расторжения контракта с «Аль-Иттихадом», продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 34-летний француз подписал контракт с турецким клубом до июня 2028 года. «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» получили разрешение ФИФА оформить эту сделку из-за проблем с документами в последние часы трансферного окна. Сам игрок хотел перейти только «Фенербахче».

Канте играл за «Аль-Иттихад» с 2023 года. В этом сезоне он принял участие в 26 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Н`Голо Канте.Канте расторг контракт с «Аль-Иттихадом» и стал свободным агентом

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Н`Голо Канте
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Фенербахче
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