Канселу может стать частью сделки по переходу Шкриньяра в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может перейти в «Интер», сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 25-летний португалец может стать частью сделки по переходу защитника Милана Шкриньяра. Словак привлек к себе большой интерес со стороны топ-клубов, поэтому «Манчестер Сити» придется предложить вместе с Канселу большую сумму.

Португалец уже выступал за «Интер» в сезоне-2017/18. В текущем сезоне Канселу провел 24 матча во всех турнирах, в которых заработал три жултые карточки.