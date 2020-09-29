Канчельскис посоветовал Шомуродову, как стать своим в «Дженоа»

Бывший полузащитник «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» возможный переход форварда «Ростова» Элдора Шомуродова в «Дженоа».

— Мне нравится Шомуродов, отличный нападающий с классным голевым чутье, — начал Канчельскис. — Он несколько сбавил по объективной причине, ведь пандемия повлияла на весь мир, но сейчас уже набрал форму и должен проявить себя в серии А. Эльдор едет играть в Геную — там очень вкусные морские деликатесы. Желаю ему стать своим в этом прекрасном городе, а для этого срочно учить итальянский. У «Дженоа» отличная арена и инфраструктура, там ему надо спокойно работать и доказывать. Это отличный вызов для такого форварда. (Евгений Белоусов)

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Шомуродов провел 8 матчей и отдал одну голевую передачу.