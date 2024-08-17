Канчельскис назвал характер Дзюбы главной проблемой в поиске нового клуба

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил карьерные перспективы нападающего Артема Дзюбы.

35-летний форвард находится в статусе свободного агента после истечения контракта с московским «Локомотивом» по завершении сезона-2023/24.

«Дзюба способен принести пользу командам из середины таблицы РПЛ, убежден в этом. Почему тогда он до сих пор без клуба? Может, где-то репутация играет против него. Где Артем, там всегда много внимания. Не всем клубам это нужно. Будь у Дзюбы чуть проще характер, он бы легко нашел себе новый клуб», — сказал Канчельскис.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переходе Дзюбы в «Крылья Советов». В прошлом сезоне РПЛ форвард провел 21 матч, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.