Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Камавинга может продолжить карьеру в серии А

22:21
Теги:

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По данным источника, 17-летний француз следующим летом перейдет не в «Реал», а в «Ювентус». Как вариант частичной компенсации, защитник Даниэле Ругани, который выступает за «догов» в аренде.

В нынешнем сезоне Камавинга провел 6 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал голевую передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир