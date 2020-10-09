Камавинга может продолжить карьеру в серии А
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может стать игроком «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
По данным источника, 17-летний француз следующим летом перейдет не в «Реал», а в «Ювентус». Как вариант частичной компенсации, защитник Даниэле Ругани, который выступает за «догов» в аренде.
В нынешнем сезоне Камавинга провел 6 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал голевую передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.