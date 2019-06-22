"Кальяри" выкупил контракт Каччаторе у "Кьево"

"Кальяри" подписал контракт с защитником Фабрицио Каччаторе, сообщает официальный сайт клуба. Ранее футболист принадлежал "Кьево" и играл за сардинийцев на правах аренды. Соглашение будет действовать до 30 июня 2020 года

32-летний футболист в прошедшем сезоне провел 16 матчей за "Кальяри" и сделал две результативные передачи. "Кьево" по итогам сезона покинул серию А.

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