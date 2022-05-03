Исполняющим обязанности главного тренера «Кальяри» назначен Агостини
Стало известно имя нового главного тренера «Кальяри»
«Кальяри» расстался с главным тренером Вальтером Маццарри, сообщается на официальном сайте клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алессандро Агостини. 42-летний экс-футболист провел в составе клуба 298 матчей. В прошлом сезоне Агостини тренировал юношескую команду «Кальяри».
В последних восьми матчах серии А «Кальяри» потерпел семь поражений.
В турнирной таблице чемпионата Италии клуб занимает 17-е место и на три очка опережает «Салернитану», которая идет на 18-м месте.
В следующем туре команды встретятся между собой. Матч «Салернитана» — «Кальяри» состоится 8 мая.
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