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Сегодня, 10:07

«Кальяри» подписал контракт с экс-защитником «Монако» Баррекой

Сергей Разин
корреспондент
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Антонио Баррека.
Фото ФК «Кальяри»

Защитник Антонио Баррека подписал контракт с «Кальяри», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано до лета 2025 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

25 августа Баррека рассторг контракт с «Монако», за который выступал с лета 2018 года.

Минувший сезон Баррека провел в аренде у «Лечче». На его счету 22 матча в серии B, в которых он отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро.

ФК Кальяри
ФК Монако
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