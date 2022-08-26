«Кальяри» подписал контракт с экс-защитником «Монако» Баррекой

Защитник Антонио Баррека подписал контракт с «Кальяри», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано до лета 2025 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

25 августа Баррека рассторг контракт с «Монако», за который выступал с лета 2018 года.

Минувший сезон Баррека провел в аренде у «Лечче». На его счету 22 матча в серии B, в которых он отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро.