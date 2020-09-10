«Кальяри» арендовал Соттиля у «Фиорентины»
21:39
Нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль перешел в «Кальяри» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
#Sottil ? rossobl? ??— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 10, 2020
Benvenuto in Sardegna, Riccardo ?
?? https://t.co/Op6ncGQuuj#benvenutoSottil #forzaCasteddu pic.twitter.com/sEkNQs3Uu2
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. У «Кальяри» будет опция выкупа контракта.
21-летний итальянец в прошлом сезоне провел 21 матч за «фиалок» во всех турнирах. В его активе один результативный пас.