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«Кальяри» арендовал Соттиля у «Фиорентины»

21:39
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Нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль перешел в «Кальяри» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. У «Кальяри» будет опция выкупа контракта.

21-летний итальянец в прошлом сезоне провел 21 матч за «фиалок» во всех турнирах. В его активе один результативный пас.

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