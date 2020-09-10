«Кальяри» арендовал Соттиля у «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль перешел в «Кальяри» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. У «Кальяри» будет опция выкупа контракта.

21-летний итальянец в прошлом сезоне провел 21 матч за «фиалок» во всех турнирах. В его активе один результативный пас.