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Кальери стал игроком «Эспаньола»

11:38
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Аргентинский форвард Хонатан Кальери стал игроком «Эспаньола», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист арендован у уругвайского «Депортиво Мальдонадо» на год с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.

25-летний аргентинец, у которого также есть итальянский паспорт, в прошлом сезоне играл в аренде за «Алавес». В 36 матчах он забил девять мячей при двух голевых передачах.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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