Кальери стал игроком «Эспаньола»
11:38
Аргентинский форвард Хонатан Кальери стал игроком «Эспаньола», сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что футболист арендован у уругвайского «Депортиво Мальдонадо» на год с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.
25-летний аргентинец, у которого также есть итальянский паспорт, в прошлом сезоне играл в аренде за «Алавес». В 36 матчах он забил девять мячей при двух голевых передачах.
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