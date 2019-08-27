Аргентинский форвард Хонатан Кальери стал игроком «Эспаньола», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист арендован у уругвайского «Депортиво Мальдонадо» на год с возможностью выкупа за 25 миллионов евро.

25-летний аргентинец, у которого также есть итальянский паспорт, в прошлом сезоне играл в аренде за «Алавес». В 36 матчах он забил девять мячей при двух голевых передачах.

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